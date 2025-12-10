﻿
Син першого космонавта України знайдений мертвим у Києві

У Києві вранці 10 грудня виявили мертвим 41-річного Дмитра Каденюка, сина першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка. За інформацією, тіло чоловіка знайшла його мати, Віра Каденюк, у квартирі на площі Лесі Українки. Дмитра знайшли біля вхідних дверей: він був у крові, у руці тримав ніж, а на тілі були численні порізи, повідомляють ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Попередньо передсмертної записки не виявлено, а характер поранень більше схожий на боротьбу, ніж на самогубство. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 КК України — умисне вбивство. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

З відкритих джерел відомо, що після смерті Леоніда Каденюка між родичами тривали суперечки щодо спадщини, зокрема 4-кімнатної квартири на Печерську. Віра Каденюк повідомляла, що вона та її син отримували погрози від іншого сина космонавта від першого шлюбу, Володимира, який також претендує на майно.

Як повідомляло раніше ForUa, у Запоріжжі затримали військовослужбовця ТЦК та СП за підозрою в убивстві.

 

 

 

 

