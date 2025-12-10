Син першого космонавта України знайдений мертвим у Києві

У Києві вранці 10 грудня виявили мертвим 41-річного Дмитра Каденюка, сина першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка. За інформацією, тіло чоловіка знайшла його мати, Віра Каденюк, у квартирі на площі Лесі Українки. Дмитра знайшли біля вхідних дверей: він був у крові, у руці тримав ніж, а на тілі були численні порізи, повідомляють ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Попередньо передсмертної записки не виявлено, а характер поранень більше схожий на боротьбу, ніж на самогубство. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 КК України — умисне вбивство. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

З відкритих джерел відомо, що після смерті Леоніда Каденюка між родичами тривали суперечки щодо спадщини, зокрема 4-кімнатної квартири на Печерську. Віра Каденюк повідомляла, що вона та її син отримували погрози від іншого сина космонавта від першого шлюбу, Володимира, який також претендує на майно.

