У Запоріжжі затримали військовослужбовця ТЦК та СП за підозрою в убивстві

У Запоріжжі правоохоронці затримали військовослужбовця одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за підозрою в умисному вбивстві. Про це повідомляє Запорізький ТЦК та СП.

"Ми категорично засуджуємо дії військовослужбовця. Вчинок, у якому його підозрюють, не має нічого спільного з військовою честю, обов'язком захисника чи завданнями ТЦК та СП. Військова форма не є індульгенцією від відповідальності, а навпаки — обтяжуючою обставиною в моральному аспекті", - йдеться у повідомленні ТЦК та СП.

Там повідомили, що наразі військовослужбовця затримано, він перебуває в СІЗО. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

У заяві ТЦК зазначено, що керівництво Запорізького обласного ТЦК та СП "надає повне сприяння Національній поліції та спеціалізованим органам у розслідуванні обставин вбивства та зацікавлене в об’єктивному та швидкому розслідуванні".

Там висловили співчуття рідним та близьким загиблого й запевнили, що "зроблять все, щоб винний поніс справедливе покарання".

Як повідомляв ForUA, у Львові 3 грудня було смертельно поранено 37-річного військовослужбовця ТЦК та ветерана Юрія Бондаренка під час виконання ним службових обов’язків.

Підозрюваного, 30-річного львів'янина, суд взяв під варту на 60 діб без права на внесення застави.