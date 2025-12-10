Усик повертається: у команді боксера зробили гучну заяву

Олександр Усик планує повернення на професійний ринг у 2026 році. Про це заявив директор команди чемпіона світу за версіями WBA, WBC, IBF та IBO Сергій Лапін. У команді українського боксера вже працюють над майбутнім камбеком, повідомляє Ready to Fight.

За словами Лапіна, найближчим часом менеджер Усика Егіс Клімас має оприлюднити додаткові подробиці. «Команда працює над цим. Думаю, менеджер Егіс Клімас скоро поділиться з вами чимось цікавим. Скажу так: у 2026 році ми знову побачимо Усика в ринзі. Усьому свій час», — зазначив Лапін.

Нагадаємо, востаннє Олександр Усик виходив на ринг у липні, коли в реванші нокаутував британця Даніеля Дюбуа та втретє у кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Разом із тим у листопаді український боксер втратив статус абсолютного чемпіона, звільнивши пояс WBO у хевівейті.

