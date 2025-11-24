﻿
Команда Усика пояснила відмову чемпіона від титулу WBO

Сергій Лапін, директор команди колишнього абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика, розповів, чому український боксер вирішив відмовитися від титулу Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Функціонер стверджує, що пріоритетним бажанням боксера було поступитися місцем перспективній молоді у світі боксу.

"Олександр звільнив пояс, щоб дати можливість молодим бійцям поборотися за нього. Подивимося, як розвиватимуться події далі. Фабіо Вордлі проти Мозеса Ітауми - це буде чудовий бій для обох, і буде цікаво подивитися, хто вийде переможцем", - розмістили слова Лапіна Proboxing-fans.com.

Нагадаємо, після того, як Усик звільнив титул WBO, володаря тимчасового поясу Світової боксерської організації Фабіо Вордлі було підвищено до статусу повноцінного чемпіона.

