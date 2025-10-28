Визначився головний претендент на бій з Усиком у 2026 році

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик продовжує очолювати рейтинг найкращих важковаговиків світу за версією авторитетного видання The Ring.

Другу позицію в топ-10 посів британський боксер Тайсон Ф’юрі, який нещодавно оголосив про завершення кар’єри. Третє місце зайняв ще один британський спортсмен Фабіо Вордлі, який піднявся в рейтингу після перемоги над Джозефом Паркером. Новозеландець Паркер втратив дві позиції у списку.

«Таким чином, боксер з Іпсвіча поставив себе на шлях до того, щоб кинути виклик The Ring та абсолютному чемпіону у надважкій вазі Олександру Усику у 2026 році», — зазначає видання.

Фабіо Вордлі тепер розглядається як основний претендент на бій із Усиком, який може відбутися у 2026 році. Усик підтверджує статус найсильнішого важковаговика світу, зберігаючи лідерство у престижному рейтингу та готуючись до майбутніх викликів.

