Європа боїться: Трамп може звинуватити Київ та європейців у зриві мирної угоди

Високопосадовці у Європі висловлюють занепокоєння, що президент США Дональд Трамп може покласти провину на них та Україну, якщо не буде досягнуто прогресу в мирних переговорах. Цю позицію, що відображає зростаюче терпіння Трампа, підтвердив один із американських чиновників.

Про це повідомляє CNN, аналізуючи ситуацію на фронті та настрої європейських лідерів щодо миру в Україні.

Занепокоєння щодо мирного процесу

Європейські чиновники побоюються, що Дональд Трамп, через відсутність прогресу в мирних переговорах, може відмовитися від них і звинуватити Україну та Європу у перешкоджанні угоді.

"Для нього [Трампа] це стає дедалі більшим політичним тягарем, оскільки нескінченна війна стає для нього чимось більшим", — погодився з цією оцінкою високопоставлений чиновник США.

Оцінки ситуації на фронті: "Неоднозначна картина"

Напередодні Дональд Трамп заявив, що Україна "програє" війну, додавши, що Москва тепер має "перевагу".

Однак, кілька офіційних осіб повідомили CNN, що наразі немає жодних нових оцінок від США чи Європи, які б вказували на суттєві зміни на полі бою. Також немає ознак того, що російська армія зможе швидко "здобути" перемогу.

Згідно з поточними оцінками, на фронті спостерігається "неоднозначна картина":

Успіхи РФ та втрати: Росія досягла невеликих успіхів на лінії фронту і наближається до ключових українських ліній постачання, але це коштує їй величезних військових втрат.

Позиція української сторони: "Росіяни проникають туди, але це не є принциповою зміною порівняно з тим, що відбувалося в останні кілька місяців", — заявило виданню українське джерело.

Оцінка США: Високопоставлений чиновник США відзначає, що Україна має поступові втрати важливих позицій. "Україна поступово втрачає стратегічні важливі позиції на сході країни через виснаження сил і обмеженість оборонних позицій", — сказав він.

Тим часом, робота над мирним планом триває, проте занепокоєння європейців щодо позиції президента США зростає.