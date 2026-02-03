Озброєні іранські човни намагалися зупинити танкер США в Ормузькій протоці, – WSJ

Іранські човни з кулеметами наблизилися до американського нафтового танкера в Ормузькій протоці рано-вранці у вівторок, 3 лютого, і наказали судну зупинитися. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Компанія з морської безпеки Vanguard Tech видала повідомлення клієнтам, що шість іранських човнів із кулеметами 50-го калібру наблизилися до танкера, коли він увійшов у стратегічний водний шлях, і наказали йому вимкнути двигуни та підготуватися до висадки на борт.

Натомість судно прискорило хід, і пізніше його супроводжував військовий корабель США.

Американські чиновники підтвердили, що озброєні іранські човни намагалися зупинити судно під прапором США, і що його врешті-решт супроводжували в безпечне місце.

U.K. Maritime Trade Operations, підрозділ Королівського флоту Великої Британії, також повідомив про інцидент в Ормузькій протоці у вівторок, заявивши, що декілька невеликих озброєних човнів намагалися зупинити судно, яке проігнорувало їхнє прохання та продовжило рух.

За даними постачальника даних про сировинні товари Kpler, танкер прямував з Об’єднаних Арабських Еміратів до Бахрейну, де розташована ключова військово-морська база США.

Його власник - данська компанія Stena Bulk - відмовився від коментарів.