Україна отримає від ЄБРР 250 млн євро для енергетичного сектору, – Шмигаль

Україна отримає від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) €250 млн для енергетичного сектору – €90 млн у вигляді кредиту для НЕК "Укренерго" та €160 млн, які тимчасово перерозподілять на закупівлю природного газу.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з першим віцепрезидентом ЄБРР та розвитку Грегорі Гайєттом.

– Разом із ключовими партнерами готуємо до підписання нові проєкти у державному секторі, зокрема, кредит у розмірі €90 млн для Укренерго, а також рішення щодо тимчасового перерозподілу €160 млн для закупівлі природного газу, – написав Шмигаль у Telegram у вівторок, 3 лютого.

Глава Міненерго зазначив, що співпраця України з ЄБРР в енергетичному секторі охоплює 13 проєктів.

Вони передбачають підтримку газовидобутку, відновлення електромереж і гідроелектростанцій, а також посилення ядерної безпеки.

За словами Шмигаля, під час зустрічі сторони розглянули кожен з напрямків співпраці. Також увагу приділили загальній ситуації в енергосистемі України та наслідкам сьогоднішньої російської атаки, через яку країна втратила частину електрогенерації.

Міністр наголосив, що окремо обговорювали питання захисту енергетичної інфраструктури та наявність ресурсів для її відновлення. Сторони також розглянули тему імпорту газу для забезпечення потреб поточної та наступної зими.

Шмигаль повідомив, що раніше надані ЄБРР €500 млн НАК "Нафтогаз України" на закупівлю газу, а також додаткові €85 млн від Норвегії дозволили сформувати необхідні обсяги ресурсу.