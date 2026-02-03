﻿
Надзвичайні події

Правоохоронці затримала угруповання, яке вивозило військових із місць служби і переправляло за кордон

Нацполіція затримала угруповання, учасники якого вивозили військовослужбовців з місць проходження служби та переправляли їх через кордон. Про це інформує пресслужба Нацполіції.

Як зазначається, вартість «послуги з вивезення та доправлення «клієнта» до обраного ним пункту» сягала 16 тис. доларів, з подальшим переправленням через державний кордон України – 40 тис. доларів.

Гроші скидали на криптогаманець або віддавали готівкою. Затримали організатора та шістьох учасників злочинної групи оперативники ДСР та слідчі поліції. Крім того, затримано двох військовослужбовців, яким фігуранти допомогли залишити частину.

Слідчі поліції оголосили учасникам угруповання підозри. За результатами обшуків правоохоронці вилучили гроші, понад два десятки мобільних телефонів, банківські картки, автомобілі, списки та фотокартки військовослужбовців і чорнові записи.

Раніше ForUA повідомляв, що Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили у Вінниці злочинне угруповання, яке за гроші оформлювало військовозобов’язаних до лав фейкового «добровольчого батальйону».

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

держкордонполіціяухилянтикримінальні новини
