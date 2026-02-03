Зеленський заявив про цілеспрямовану атаку Росії та перегляд підходів до перемовин

Президент Володимир Зеленський повідомив, що формат і робота української делегації на переговорах щодо мирного врегулювання буде змінено після російського удару по енергетичній інфраструктурі 3 лютого. Про це очільник держави написав у соцмережах.

За його словами, кожна така атака свідчить, що позиція Москви не змінилася — там і надалі розраховують на війну та знищення України й не сприймають дипломатію всерйоз. У зв’язку з цим роботу переговорної команди скоригують.

Під час селекторної наради щодо ситуації в регіонах, зокрема в енергетиці, президент наголосив, що удар був цілеспрямованим і супроводжувався застосуванням великої кількості балістичних ракет. За його словами, російська армія використала запропоновану США короткострокову паузу в ударах не для підтримки дипломатії, а щоб накопичити ракети та дочекатися періоду сильних морозів, коли в частині регіонів температура опускається до −20 °C і нижче.

Зафіксовано влучання в енергетичні об’єкти у кількох областях. Найбільших ушкоджень зазнали Харківщина, Дніпровщина, Київ і Київщина, а також Вінницька, Одеська області та Запоріжжя.

Президент повідомив, що всі необхідні служби залучені до ліквідації наслідків. Він доручив Міністерству енергетики, МВС та уряду використати резервне обладнання й терміново звернутися до партнерів щодо додаткових пакетів підтримки. Також Зеленський зазначив, що предметно обговорює ці питання з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Крім того, відповідаючи на запитання про можливі дзеркальні кроки у відповідь на російські атаки по українській енергетиці, Зеленський наголосив, що Україна зазвичай не інформує агресора про свої військові плани. Цю заяву він зробив під час пресконференції з Марком Рютте у Києві.

Нагадаємо, у ніч на 3 лютого Росія здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного й наземного базування та ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони знешкодили 450 із 521 запущеної цілі. Водночас зафіксовано влучання 27 ракет і 31 ударного БпЛА на 27 локаціях.