31 мільйон «під подушкою»: топ-посадовець КМДА отримав підозру за фантастичні заощадження

Київська міська прокуратура повідомила про підозру директору Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА. Посадовець намагався легалізувати свої витрати через недостовірне декларування, однак цифри в його звітах не зійшлися на десятки мільйонів гривень.

Схема «віртуальних» мільйонів

За даними слідства, у щорічній декларації за 2023 рік чиновник вказав неймовірну суму заощаджень — 31 млн гривень. Проте ретельний аналіз його фінансової історії показав, що за все життя, включаючи період до держслужби, він міг офіційно заробити та відкласти не більше 9 млн гривень.

Різниця, яку посадовець не зміг пояснити законними доходами, становить 22 млн гривень.

Розкішне життя не за кошти

Попри «скромні» офіційні доходи, чиновник ні в чому собі не відмовляв. У ході розслідування встановлено, що він активно витрачав значні суми на коштовне майно:

Квартира вартістю 8,4 млн грн.

Автопарк: Infiniti (440 тис. грн) та Mercedes Benz GL500 (600 тис. грн).

Інше рухоме майно.

Найцікавіше те, що після цих багатомільйонних купівель сума його «заощаджень» у декларації практично не зменшувалася.

Навіщо чиновнику фіктивні заощадження?

Сторона обвинувачення переконана: посадовець вніс до декларації неіснуючі 22 мільйони гривень з конкретною метою. Це була спроба створити «фінансову подушку» на папері, щоб у майбутньому виправдати купівлю дорогих активів, набутих вже під час роботи в КМДА.

Фактично, йдеться про спробу легалізації статків, походження яких має корупційний шлейф. Наразі тривають слідчі дії, а посадовцю загрожує відповідальність за недостовірне декларування в особливо великих розмірах.