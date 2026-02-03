﻿
Суспiльство

Оборонне відомство України розширило перелік категорій, яким продовжують відстрочки автоматично

Оборонне відомство України розширило перелік категорій, яким продовжують відстрочки автоматично

Міністерство оборони України розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню.

Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без участі людини: підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається в застосунку “Резерв+”.

Серед нових категорій відстрочок, які підлягають автопродовженню:

  • батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;
  • ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї;
  • опікуни людини, яку визнано недієздатною;
  • ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи;
  • люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю;
  • батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
  • вчителі шкіл.

Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше:

  • люди з інвалідністю;
  • тимчасово непридатні до служби;
  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи;
  • жінки та чоловіки військових з дитиною;
  • батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
  • студенти, аспіранти;
  • працівники вищої та профосвіти;
  • люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;
  • родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
  • люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;
  • військові, звільнені з полону.

Користувачі застосунку “Резерв+”, чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримали push-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено.

Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що в державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до ЦНАПу. Водночас ТЦК та СП більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

застосунок Резерв+Міноборони Українивідстрочка від мобілізаціїросійсько-українська війна
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У Дарницькому та Дніпровському районах розгортають пункти обігріву
Столиця 03.02.2026 16:50:04
У Дарницькому та Дніпровському районах розгортають пункти обігріву
Читати
31 мільйон «під подушкою»: топ-посадовець КМДА отримав підозру за фантастичні заощадження
Столиця 03.02.2026 16:30:13
31 мільйон «під подушкою»: топ-посадовець КМДА отримав підозру за фантастичні заощадження
Читати
Україна отримає мобільні зенітні комплекси Tridon у межах шведсько-данської ініціативи
Технології 03.02.2026 16:20:57
Україна отримає мобільні зенітні комплекси Tridon у межах шведсько-данської ініціативи
Читати

Популярнi статтi