У Дарницькому та Дніпровському районах розгортають пункти обігріву

Унаслідок російської атаки в ніч проти 3 лютого у Києві було серйозно пошкоджено інфраструктурний об’єкт, що забезпечує теплопостачання для понад 1100 житлових будинків у Дарницькому та Дніпровському районах. Наразі ці будинки залишаються без опалення. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, спеціалісти вже оцінюють масштаби руйнувань і визначають можливі терміни відновлення роботи об’єкта. Вранці у понад 1100 будинках злили воду із систем опалення, щоб запобігти їх розмерзанню.

Місто розгортає додаткові пункти обігріву у школах мікрорайонів, де відсутнє теплопостачання. Частину таких пунктів підключають до мобільних котелень, тож там можна буде перебувати і вдень, і вночі. У Дарницькому районі наразі працює п’ять таких пунктів, у Дніпровському — чотири.

Окремо ДСНС розгортає 36 пунктів обігріву в Дарниці на 20 локаціях та ще 27 — у Дніпровському районі, також на 20 локаціях. Адреси пунктів оприлюднюють на офіційних ресурсах районних держадміністрацій, міської влади та ДСНС.

Нагадаємо, у ніч на 3 лютого Росія здійснила наймасштабнішу з початку року атаку по українській енергетичній інфраструктурі. Під ударами опинилися вісім областей України.