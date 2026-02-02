Нафта демонструє найстрімкіше падіння за пів року на тлі деескалації на Близькому Сході

Світовий ринок нафти у понеділок продемонстрував найстрімкіше падіння за останні шість місяців. Вартість сировини знизилася майже на 5% після сигналів про можливу деескалацію напруженості між США та Іраном.

Динаміка цін на ринку

За даними Reuters, основні нафтові контракти втратили позиції, відступивши від багатомісячних максимумів:

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 3,38 долара (4,9%), зафіксувавшись на позначці 65,94 долара за барель.

Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 3,33 долара (5,1%), до 61,88 долара за барель.

Причини падіння: політика та економіка

Головним тригером зниження цін стали слова президента США Дональда Трампа про те, що Тегеран «серйозно веде переговори» з Вашингтоном. Це підтвердив і представник служби безпеки Ірану Алі Ларіджані, заявивши про підготовку до діалогу.

Додатковими факторами тиску на вартість нафти стали:

Зменшення геополітичної премії: Ринок відреагував на відсутність планів Ірану проводити бойові стрільби в Ормузькій протоці. Зміцнення долара США: Ріст американської валюти зробив нафту дорожчою для міжнародних покупців, що традиційно стримує попит. Розпродаж на ринку металів: Значне падіння цін на золото та срібло потягнуло за собою й інші сировинні активи.

Позиція ОПЕК+ та прогнози аналітиків

Попри обвал цін, на зустрічі в неділю країни ОПЕК+ ухвалили рішення залишити рівень видобутку нафти у березні без змін. Раніше група вже заморозила планове збільшення видобутку до весни 2026 року через сезонне падіння споживання.

Експерти Capital Economics зазначають, що геополітичні ризики лише маскують «ведмежий» характер ринку. За їхніми прогнозами, достатня пропозиція нафти продовжуватиме тиснути на котирування марки Brent до кінця 2026 року.