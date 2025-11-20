﻿
Війна

Окупанти атакували склад ООН з гуманітарними продуктовими наборами в Дніпрі

Унаслідок російських атак у Дніпрі зайнялася пожежа на складі харчової продукції Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Про це повідомило «Суспільне».

Як повідомили представники програми, вогонь знищив щонайменше 10 тисяч продуктових наборів, призначених для підтримки цивільного населення біля лінії фронту. Також пошкоджені харчі, що зберігалися на складі, але ще не були упаковані в продуктові набори.

«Всесвітня продовольча програма продовжує оцінювати масштаби пошкоджень. На щастя, ніхто не постраждав. За останні 18 місяців склади й транспортні засоби ВПП та наших партнерів були уражені понад 60 разів. Напади на цивільну інфраструктуру заборонені Міжнародним гуманітарним правом», — наголосили там.

Як зазначили представники ООН, усі продуктові набори, заплановані для роздачі в листопаді, відправили на склади партнерів Всесвітньої продовольчої програми ООН, тож видача допомоги відбуватиметься за планом.

Нагадаємо, росіяни атакували Дніпро ввечері 19 листопада і вночі 20 листопада. Пошкоджені промислове й комунальне підприємство.

Нагадаємо, 19 листопада під час ракетно-дронового удару по Львову росіяни зруйнували нове сучасне відділення «Укрпошти», знищили приблизно 900 посилок.

 Автор: Богдан Моримух

