Росія вдруге за пів року вивела на орбіту супутники підсанкційного Ірану

У неділю, 28 грудня, Росія здійснила запуск трьох іранських супутників зв’язку на орбіту Землі. Це вже другий подібний запуск із липня цього року.

Як повідомляє Euronews із посиланням на іранські державні медіа, супутники були виведені на орбіту російською ракетою-носієм з космодрому «Восточний» на сході РФ. Апаратам дали назви «Пая», «Коусар» і «Зафар-2», їх розмістили на орбіті на висоті близько 500 кілометрів.

За даними іранського державного телебачення, супутник «Пая» вагою 150 кілограмів став найважчим космічним апаратом, який Іран коли-небудь запускав у космос. Вага супутника «Коусар» становить 35 кілограмів, а масу «Зафар-2» офіційно не уточнили.

Супутники здатні отримувати зображення з роздільною здатністю до трьох метрів і можуть використовуватися для управління водними ресурсами, у сільському господарстві, а також для моніторингу стану довкілля. Очікуваний термін їхньої експлуатації — до п’яти років.

Видання зазначає, що Росія регулярно допомагає Ірану з виведенням супутників на орбіту, що свідчить про поглиблення співпраці між двома країнами. Зокрема, у липні цього року російська ракета запустила іранський супутник зв’язку Nahid-2.

У США раніше заявляли, що іранські космічні запуски суперечать резолюціям Ради безпеки ООН і закликали Тегеран утриматися від діяльности, пов’язаної з використанням балістичних ракет, здатних нести ядерні боєзаряди. Водночас санкції ООН, що стосувалися іранської ракетної програми, припинили дію у 2023 році.

Санкції проти Ірану запроваджені переважно США та їхніми союзниками (ЄС, Великобританія, Канада, Австралія) через його ядерну та ракетні програми, підтримку тероризму та порушення прав людини, включаючи обмеження на нафту, фінансові операції, торгівлю технологіями, зброєю, а також заборони на інвестиції, при цьому Україна також застосувала масштабні 50-річні санкції у 2023 році, які включають повну заборону торговельних операцій.