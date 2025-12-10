Місяці замість тижнів: мирний план США для України буксує

Президент США Дональд Трамп активізував тиск на Україну, домагаючись згоди Києва на запропонований мирний план, однак у Європі переконані, що шлях до реального врегулювання може виявитися тривалим і розтягнутися на тижні або навіть місяці, повідомляє The Wall Street Journal.

За словами представника американської адміністрації, перемовини гальмують кілька принципових моментів. Йдеться насамперед про можливі територіальні поступки з боку України, перспективу її членства в НАТО, а також механізм використання заморожених у Європі російських активів для післявоєнної відбудови країни.

Чиновник зазначив, що пункт про заборону вступу України до Північноатлантичного альянсу був виключений із чинної версії мирного плану. Водночас, як уточнює WSJ, документ у поточній редакції взагалі не містить згадки про питання НАТО.

Окремим блоком залишаються гарантії безпеки, які мають стати відповіддю на головне занепокоєння України та її європейських партнерів — як унеможливити повторну агресію з боку Росії та спроби захоплення нових територій у майбутньому.

Водночас європейські посадовці, спілкуючись неофіційно, наголошують: для узгодження позицій між США, Україною та РФ щодо ключових пунктів знадобиться значний час, якщо тільки перебіг бойових дій не зазнає кардинальних змін.

Як повідомляло раніше ForUa, ЄС визначить долю російських активів протягом двох тижнів.