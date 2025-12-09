ЄС визначить долю російських активів протягом двох тижнів

Країни Європейського Союзу оголосять своє рішення щодо конфіскації заморожених активів Росії вже цього або наступного тижня. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив переконання, що угоду про конфіскацію заморожених активів РФ на суму до 100 млрд фунтів стерлінгів буде досягнуто протягом кількох днів, повідомляє The Times. Ці кошти мають піти на фінансування бойових дій України або на відновлення країни у разі укладення мирної угоди.

У понеділок Стармер провів обговорення з президентом України Володимиром Зеленським, главою Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом щодо мирних пропозицій США та використання заморожених російських коштів. "Високопоставлені джерела уряду висловили оптимізм, що угода близька і буде оголошена на цьому або наступному тижні", – зазначає видання. За інформацією видання, йдеться про близько 8 млрд фунтів, що зберігаються на банківських рахунках у Британії.

Видання підкреслює, що ці активи є важливим інструментом тиску на Москву та надання Україні фінансування для ведення війни ще на два роки. Це також дозволить не допустити нав’язування Україні будь-якої угоди без її участі з боку Вашингтона.

Представник уряду Великої Британії висловив оптимізм щодо майбутнього рішення: "Ми сподіваємося, що угоду буде укладено приблизно наступного тижня".

Після зустрічі лідерів Великої Британії, України, Франції та Німеччини джерела повідомили про позитивний прогрес у використанні заморожених російських суверенних активів для підтримки відновлення України.

Водночас, Бельгія, де зосереджена значна частина заморожених активів РФ, поки що утримується від ухвалення рішення. Бельгійський уряд побоюється юридичної відповідальності за переказ коштів, що може дорівнювати третині річного ВВП країни.

