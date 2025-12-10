Сьогодні кияни сидітимуть без світла 15 годин

У Києві діятимуть планові відключення електроенергії за графіками. Загальна тривалість знеструмлень упродовж доби для окремих черг може сягати до 15 годин, повідомили в ДТЕК.
Згідно з оприлюдненими графіками, електропостачання у столиці припинятимуть у такі періоди:
1.1 черга — 02:00–09:00, 12:30–17:00, 23:00–24:00
1.2 черга — 02:00–09:00, 12:30–19:00, 23:00–24:00
2.1 черга — 02:00–09:00, 12:30–19:30, 23:00–24:00
2.2 черга — 02:00–05:30, 12:30–19:30, 23:00–24:00
3.1 черга — 05:30–12:30, 16:00–19:30
3.2 черга — 06:00–12:30, 16:00–20:00
4.1 черга — 05:30–12:30, 16:00–19:30
4.2 черга — 00:00–02:00, 07:00–12:30, 16:00–22:00
5.1 черга — 00:00–02:00, 09:00–16:00, 19:30–23:00
5.2 черга — 00:00–02:00, 09:00–16:00, 19:30–23:00
6.1 черга — 00:00–02:00, 09:00–16:00, 19:30–23:00
6.2 черга — 00:00–05:30, 12:00–16:00, 19:30–23:00
Енергетики наголошують, що графіки можуть коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі, та радять киянам стежити за офіційними оновленнями.
Як повідомляло раніше ForUa, ремонт українських ТЕС може затягнутися.
Автор: Тетяна Андрійко