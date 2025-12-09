12 колишніх агентів звинувачують керівництво ФБР у політичних чистках на користь Трампа

Дванадцять колишніх агентів ФБР, яких звільнили після того, як вони стали на коліно під час протестів за расову справедливість у Вашингтоні в 2020 році, подали позов із вимогою поновити їх на службі. Вони наполягають, що дія була не політичним жестом, а способом деескалації небезпечної ситуації.

У позові зазначається, що агентів було звільнено у вересні рішенням директора Кеша Пателя, який нібито сприйняв їх як політично нелояльних до президента Дональда Трампа. Самі ж агенти стверджують, що їхнє колінкування 4 червня 2020 року — за кілька днів після смерті Джорджа Флойда — помилково витлумачили як підтримку протестного руху, повідомляє AP.

За словами позивачів, вони патрулювали столицю під час масових протестів без достатнього спорядження та підготовки з контролю натовпу. Коли ситуація стала загрозливою, вони вирішили опуститися на коліно, щоб знизити напругу. Цей крок нібито спрацював: натовп розійшовся, сутичок не було, і, як сказано в позові, агенти «врятували життя американців».

«Позивачі діяли як професійні спеціальні агенти, застосувавши розумну деескалацію, щоб уникнути потенційно смертельної конфронтації з американськими громадянами — різанини, яка могла б нагадати події 1770 року в Бостоні», — йдеться в документі, поданому Вашингтонською судовою групою.

ФБР у понеділок відмовилося коментувати справу.

Позов став черговим викликом масштабній кадровій чистці, яка охопила бюро під керівництвом Пателя — процесу, що зачепив як керівників, так і рядових агентів. Під звільнення потрапляли не лише ті, хто став на коліно, а й співробітники, причетні до розслідувань, пов’язаних із Трампом і його союзниками, а також один агент, який тримав у робочому просторі прапор ЛГБТК+.