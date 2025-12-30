З’явилися сигнали, які дозволяють сподіватися на швидке завершення війни, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після переговорів з європейськими лідерами, представниками Канади та НАТО заявив, що завершення війни в Україні може стати реальністю вже найближчим часом. Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи на засіданні польського уряду, Туск наголосив, що останні події дають підстави для обережного оптимізму. За його словами, з’явилися сигнали, які дозволяють сподіватися на швидке завершення війни, хоча стовідсоткової впевненості в цьому немає.

Прем’єр уточнив, що говорить саме про найближчі тижні, а не місяці чи роки. Він також зазначив, що вже до січня міжнародній спільноті доведеться об’єднати зусилля для ухвалення ключових рішень щодо майбутнього України та безпеки в регіоні.

Туск додав, що запропоновані Сполученими Штатами гарантії безпеки для Києва є важливим чинником, який дає надію на швидке припинення бойових дій. Водночас він зауважив, що в межах мирного врегулювання Україні, ймовірно, доведеться йти на компроміси в територіальних питаннях.