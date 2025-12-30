﻿
Полiтика

Зеленський обіцяє незабаром назвати прізвище нового керівника Офісу президента

Володимир Зеленський повідомив, що визначився з новим керівником Офісу президента, а також анонсував зміни серед глав обласних адміністрацій на початку 2026 року.

"Що стосується керівника Офісу – я визначився. Інформація буде трішки пізніше. Що стосується очільників обласних адміністрацій – зміни будуть на початку року", - сказав він журналістам у вівторок.

Як повідомляв ForUAпісля звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента України були також звільнені його радники та помічники.

Втім, Офіс Президента не оприлюднив офіційного переліку звільнених осіб.

За даними попередніх публічних повідомлень ОП, станом на грудень 2024 року Андрій Єрмак мав дев’ять радників. До штатних радників належали Олександр Бевз, Лілія Пашинна, Вікторія Романова та Тетяна Гайдученко. Позаштатними радниками були Сергій Лещенко, Дарія Зарівна, Михайло Подоляк, Еліна Ельянова та Олександр Роднянський.

 Автор: Богдан Моримух

