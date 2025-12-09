Чи спричинить відключення світла різкий стрибок цін на продукти

Тривалі відключення світла в Україні через удари російської армії по енергооб'єктах не призведуть до суттєвого стрибка цін на продукти. Також не варто очікувати, що відбудуться кардинальні зміни з курсом гривні. Про це заявив економіст Сергій Фурса в етері програми Ранок.LIVE.

За словами Сергія Фурси, відключення світла і дефіцит в енергосистемі свого часу вже призвели до подорожчання електроенергії. Це спричинило ту інфляцію, яка спостерігалася в період з вересня 2024-го до квітня 2025 року, коли ціни швидко зростали.

"З квітня інфляція сповільнюється: ціни зростають, але вже не так швидко, тому зараз немає причин для значних цінових рухів", — сказав експерт.

Економіст підкреслив, що ціни наступного року зростатимуть меншими темпами, ніж це було у 2025 році. При цьому можуть відбуватися стрибки цін на якийсь конкретний товар через різні непрогнозовані події.

"Плюс 30% на молочку чи м’ясо — це хайпова фраза для кліків. Інфляція сповільнюється, а ціни зростатимуть помірно", — зауважив Сергій Фурса.

Передсвяткове подорожчання м'яса

Водночас, напередодні новорічних свят серед українців зростає попит на ключові продукти, що може вплинути на ціни. Як пояснив Новини.LIVE економіст Володимир Чиж, наприкінці 2025 року для споживачів може здорожчати, наприклад, м'ясо.

Свинина може додати у ціні до 10% .

Яловичина показує стабільне зростання попиту, тому підвищення цін очікується в межах 3-6% .

Курятина, навпаки, залишиться найбільш стабільною в ціні, оскільки виробництво цього виду м'яса компенсує сезонні коливання.

Також варто очікувати на оновлення цін на імпортовану рибу. Сьомга, форель, скумбрія, за словами економіста, може подорожчати на 10-15% через передсвятковий попит.