Ворог просувається в Сіверську: місто частково в руках окупантів

Російські окупаційні війська намагаються просунутися в районі Сіверська Донецької області. "Противник продовжує затягувати свою піхоту в місто і наразі ситуація розгортається не найкращим чином, адже Сіверськ потроху переходить в руки ворога", – йдеться в повідомленні аналітичного проєкта DeepState.

Зазначається, що останнім часом там здійснюється велика кількість фіксацій російської піхоти. Проте по ворожим військам активно працюють пілоти Сил оборони України, які завдають ударів по скупченнях техніки та живої сили окупантів.

"Ворог також встановлює прапори, щоб демонструвати контроль над містом для своєї пропаганди, однак повного контролю вони ще не досягли. За попередніми даними, половина населеного пункту знаходиться під контролем ворога, а рубіж для стримування російських окупантів проходить по річці Бахмутка", – додають аналітики.

Крім того, повідомляється, що ворожа піхота поодиноко фіксувалася і за межами Сіверська, що свідчить про спроби противника обійти місто та закріпитися на стратегічно важливих позиціях.

Місцевих мешканців закликають зберігати пильність та дотримуватися заходів безпеки, зазначаючи, що ситуація залишається напруженою і може змінитися в будь-який момент. Сили оборони України продовжують утримувати рубіж Бахмутки, який є ключовим для запобігання повному захопленню Сіверська.

