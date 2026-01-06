﻿
Франція, Німеччина та Велика Британія відкинули зазіхання США на Гренландію

Питання, що стосуються статусу та майбутнього Гренландії, можуть вирішувати виключно Данія та сама Гренландія. Про це заявили лідери Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та Данії у спільній заяві, оприлюдненій 6 січня.

У документі наголошується, що Гренландія належить своєму народові, а всі рішення щодо відносин між Копенгагеном і автономною територією мають ухвалюватися без зовнішнього тиску.

Заява стала реакцією на чергову хвилю висловлювань представників американської адміністрації, які наполягають на необхідності включення Гренландії до складу США з міркувань національної безпеки.

Президент США Дональд Трамп 4 січня заявив, що Сполученим Штатам «потрібна Гренландія» через її стратегічне значення, пославшись на присутність у регіоні російських і китайських суден. Він також іронічно зауважив, що Данія нібито не здатна гарантувати безпеку острова, додавши, що Копенгаген посилив її «однією собачою упряжкою».

Ідея контролю над Гренландією з боку США не є новою. Ще під час першої президентської каденції Трамп публічно говорив про можливість «купівлі» острова у Данії, пропонуючи щорічні виплати у розмірі 600 млн доларів.

Напередодні інавгурації 2025 року він також не виключав застосування військової сили для встановлення контролю над островом. У відповідь у Європейському Союзі наголошували на неприпустимості посягань на суверенні кордони.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, коментуючи ці заяви безпосередньо з Гренландії, підкреслила, що анексія іншої країни не може бути виправдана навіть аргументами безпеки. Вона нагадала, що Гренландія є автономною територією Королівства Данія з власним урядом і парламентом.

Додаткову напругу спричинив допис у соцмережі Х дружини радника президента США з внутрішньої безпеки Стівена Міллера. 3 січня Кеті Міллер опублікувала зображення карти Гренландії, зафарбованої в кольори американського прапора, супроводивши його словом «Скоро».

Керівництво Євросоюзу та низки держав ЄС неодноразово заявляло про повну солідарність із Данією та Гренландією, а також про відданість принципам територіальної цілісності та суверенітету як основам міжнародного права.

 Автор: Богдан Моримух

