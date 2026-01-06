Коаліція охочих домовляється про новий механізм гарантій безпеки для України

У Парижі планують створити координаційний центр у форматі «США, Україна та Коаліція охочих», який займатиметься питаннями гарантій безпеки для України з боку західних партнерів.

Про це повідомляє «Європейська правда». Згідно з проєктом декларації, координаційний осередок діятиме при оперативному штабі Коаліції охочих у французькій столиці.

У документі зазначається, що учасники домовилися про створення спільного координаційного механізму США, України та Коаліції для роботи над безпековими гарантіями. Також уточнюється, що декларація, яку мають підписати лідери держав-учасниць, має назву «Надійні гарантії безпеки для міцного і тривалого миру в Україні».

Декларація визначає ключові елементи гарантій безпеки, які Україна має отримати від західних партнерів, зокрема від європейських країн та Сполучених Штатів. Очікується, що ці питання стануть центральними під час зустрічі лідерів Коаліції охочих у Парижі.

Раніше в Єлисейському палаці повідомляли, що 6 січня учасники коаліції обговорять п’ять основних напрямів підтримки України. До французької столиці для участі в засіданні прибув президент України Володимир Зеленський.