СБУ атакувала стратегічні об’єкти РФ у Костромській і Липецькій областях

Далекобійні дрони Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України уразили два стратегічні об’єкти в глибокому тилу Росії. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на власні джерела.

За інформацією медіа, в Костромській області під удар потрапив арсенал №100 Головного ракетно-артилерійського управління ЗС РФ. Після атаки на об’єкті розпочалася масштабна детонація боєприпасів, яка тривала всю ніч. Місцева влада оголосила евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів. За даними джерел, цей арсенал забезпечував боєприпасами склади російської армії на західному та центральному напрямках.

Крім того, дрони атакували нафтобазу «Геркон Плюс» у населеному пункті Стрілецькі Хутори Липецької області. Внаслідок удару там виникла потужна пожежа. Об’єкт постачав паливо до трьох регіонів — Тамбовської, Воронезької та Липецької областей.

Згодом Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив ураження арсеналу в Костромській області. За даними військових, об’єкт виконував функції обліку, технічного обслуговування, зберігання та підготовки до відвантаження артилерійських боєприпасів, а також ракет тактичного й оперативно-тактичного рівнів.

У Генштабі зазначили, що його знищення суттєво порушує логістичні ланцюги постачання боєприпасів, знижує бойові можливості російських підрозділів і ускладнює проведення наступальних дій.