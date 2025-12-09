Названо артиста року за версією журналу Time

Відомий американський актор Леонардо Ді Капріо отримав звання артиста року за версією журналу Time. Про це повідомляється на офіційному сайті видання.

Time відзначає, що Ді Капріо побудував кар’єру, якій могли б позаздрити його ровесники. У матеріалі згадують його ранню роль у фільмі Життя цього хлопця 1993 року — гру, в яку майже ніхто не міг повірити через її глибину і щирість.

Журналісти наголошують: актор має дивовижну здатність обирати ролі, які на перший погляд виглядають сумнівно, але згодом виявляються точними і влучними. Саме це, на думку Time, і зробило його настільки унікальним.

Також у матеріалі зазначено: "У Леонардо Ді Капріо — обличчя, на яке світ не втомлюється дивитись".

Журнал називає його суперзіркою. Але найбільше Time вражає не тільки талант актора, а й те, що попри серйозне ставлення до роботи, Ді Капріо не сприймає себе надто серйозно. "Найдивовижніше в ньому — це те, наскільки він смішний", — підкреслює видання.

Нині Леонардо Ді Капріо 51 рік. У його фільмографії — близько 50 стрічок. Серед них Виживший, за який актор отримав премію "Оскар". Також він є володарем нагород BAFTA, "Золотий глобус", "Срібний ведмідь" та інших престижних відзнак.