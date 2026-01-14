Зірка Голлівуду Леонардо Ді Капріо припустив, що кінотеатри можуть стати нішевими

Актор Леонардо Ді Капріо висловив занепокоєння майбутнім кінотеатрів і тим, як змінюється звичка глядачів дивитися фільми, пише видання Variety.

За словами Ді Капріо, він не впевнений, що масова аудиторія й надалі буде зацікавлена в перегляді фільмів саме в кінотеатрах. Актор поставив під сумнів, чи “у людей досі є апетит” до походів у кіно.

“Чи не стануть вони нішевими просторами – як джаз-клуби?” – зазначив він.

Ді Капріо наголосив, що зміни в кіноіндустрії відбуваються дуже швидко. “Усе змінюється з блискавичною швидкістю. Ми бачимо масштабний перехід”, – сказав актор.

Він звернув увагу на те, що спочатку з кінотеатрів практично зникли документальні фільми, а нині подібна ситуація складається і з художніми драмами. “Документальне кіно зникло з екранів. Тепер драмам дають дуже обмежений прокат, і люди просто чекають, щоб подивитися їх на стримінгових платформах”, – додав він.

Попри це, Ді Капріо висловив сподівання, що режисери майбутнього все ж матимуть можливість демонструвати свої роботи на великому екрані.

“Я просто сподіваюся, що достатня кількість справжніх візіонерів отримає шанс робити унікальні речі в майбутньому – і щоб їх бачили саме в кінотеатрах. Але це ще покаже час”, – зауважив він.

Окремо Ді Капріо торкнувся теми використання штучного інтелекту в кінематографі. В інтерв’ю журналу Time він заявив, що не вважає ШІ повноцінним інструментом для створення мистецтва, оскільки, на його думку, у таких роботах бракує людського виміру.

“Штучний інтелект може бути інструментом, який допоможе молодому режисеру зробити щось, чого ми раніше не бачили. Але все, що по-справжньому можна назвати мистецтвом, має походити від людини”, – вважає зірка.