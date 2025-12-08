Мікропластик став невід’ємною частиною нашого раціону: в яких продуктах найбільше

Сучасні дослідження показують, що мікропластик присутній практично у всіх категоріях продуктів — від питної води та морепродуктів до фруктів, овочів, цукру та солі. Це стає глобальною екологічною та медичною проблемою, оскільки мікрочастинки пластмас потрапляють у харчові ланцюжки та можуть впливати на здоров’я людини, повідомляє Onet.pl.

Вчені виявили мікропластик у продуктах тваринного та рослинного походження, зокрема в рибі, креветках, яблуках, моркві та вегетаріанських нагетсах. Одне з масштабних досліджень показало, що близько 90% зразків білка містять мікропластик.

Найбільш забруднені продукти:

Сіль: рожева гімалайська сіль містить більше мікропластику, ніж звичайна, через контакт із природними джерелами.

Рис: 100 г рису можуть містити 3–4 мг мікропластику; промивання під водою знижує його на 20–40%.

Бутильована вода: пластикова тара сама стає джерелом мікропластика — до 240 тисяч частинок на пляшку.

Морепродукти: паніровані креветки та рибні палички містять сотні частинок мікропластику на порцію.

Рослинні продукти: яблука та морква можуть містити понад 100 тисяч частинок на грам.

Чайні пакетики: нагрівання вивільняє мільярди мікрочастинок полімеру в напій.

Цукор: виявлений у всіх досліджених зразках.

Повністю уникнути мікропластику неможливо, оскільки він уже став частиною біосфери. Проте можна знизити вплив на організм:

- мінімізувати використання пластикової упаковки, особливо при нагріванні;

- надавати перевагу скляній або металевій тарі;

- використовувати фільтри для води, що затримують мікропластик;

- ретельно мити фрукти, овочі та крупи;

- обмежувати споживання продуктів глибокої переробки.

Експерти наголошують, що усвідомлення масштабів проблеми та дотримання простих побутових заходів дозволяє знизити ризики для здоров’я від мікропластику.

