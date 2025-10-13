Бутильована вода вбиває повільно: вражає органи і підвищує ймовірність раку

Нове дослідження показало, що бутильована вода може містити небезпечний рівень мікропластику, який проникає через захисні механізми організму та осідає в життєво важливих органах, підвищуючи потенційний ризик розвитку раку. Про це повідомила Daily Mail з посиланням на результати дослідження.

Мікропластик у воді здатен накопичуватися в печінці, нирках, селезінці та інших органах. Довготривале споживання таких продуктів, навіть у невеликих кількостях, може спричиняти хронічну токсичність, що є небезпечнішою за короткострокове отруєння.

Сара Саджеді, провідний експерт з екологічного менеджменту в Університеті Конкордія, наголосила: «Пити воду з пластикових пляшок можна в надзвичайній ситуації, але це не те, що слід використовувати в повсякденному житті. Проблема не в гострій токсичності, а в хронічній».

Наскільки це небезпечно:

- Мікропластик осідає в органах, порушуючи їхню нормальну роботу.

- Може підвищувати ризик розвитку онкологічних захворювань.

- Постійне споживання бутильованої води, навіть у малих дозах, становить більшу небезпеку, ніж разові випадки.

Есперти рекомендують використовувати бутильовану воду лише в надзвичайних випадках та зменшити використання пластикових пляшок у повсякденному житті. Краще вживати воду з перевірених джерел та у багаторазових екологічних контейнерах.

