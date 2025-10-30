Ранню ознаку інсульту назвали лікарі

Те, як серце б'ється вночі, може дати важливі підказки про підвищений ризик майбутніх захворювань, таких як інсульт чи депресія. Вимірювання нічного серцебиття, зокрема його варіабельності, може відкрити нові перспективи для профілактики.

Аналіз даних: Дослідження проаналізувало нічну варіабельність серцевого ритму (ВСР) 4170 учасників і порівняло її з пізнішими захворюваннями (інсульт, депресія, метаболічні хвороби).

Інсульт та інші хвороби: Учасники, які пізніше перенесли інсульт, а також ті, у кого розвинулися метаболічні, серцево-судинні та гормональні захворювання, демонстрували помітно високі та нерегулярні значення ВСР під час сну.

Депресія: Пізніші випадки депресії, навпаки, корелювали з помітно низькою варіабельністю серцевого ритму під час сну.

Раннє попередження: Нічна ВСР може забезпечити раннє попередження про ризики для здоров'я, що робить вимірювання ВСР під час сну значним покращенням профілактики.

Варіабельність серцевого ритму: недооцінений біомаркер

На Конгресі Європейської академії неврології (EAN) 2025 були представлені результати нового дослідження, яке підкреслює, що варіабельність серцевого ритму (ВСР) під час сну може бути раннім показником різних захворювань.

ВСР — це коливання часових інтервалів між двома послідовними серцевими скороченнями. Вдень вона зазвичай висока через фізичну активність та стрес, але вночі (особливо під час глибокого сну) знижується, що є ознакою переходу до регенеративного стану.

Дослідницька група під керівництвом доктора Ірини Фільченко проаналізувала показники сну та ВСР 4170 учасників.

Ознаки підвищеного ризику захворювання

Результати показують, що зв'язки між нічною ВСР та майбутніми хворобами проявилися задовго до появи клінічних симптомів.

Учасники, які пізніше перенесли інсульт , а також ті, у кого розвинулися метаболічні, серцево-судинні або гормональні захворювання , часто демонстрували надзвичайно високі та нерегулярні значення ВСР зі зміненою частотною структурою.

Натомість, люди, у яких пізніше розвинулася депресія, мали надзвичайно низьку ВСР під час сну.

Розуміння функцій організму під час сну

«Хоча багато людей знайомі з фіксацією стадій сну або загального часу сну, нічна ВСР пропонує унікальне розуміння функцій організму під час сну», – пояснює доктор Ірина Фільченко. Вона підкреслює, що сон є критичним часом для таких фізіологічних процесів, як відновлення клітин, консолідація пам'яті та видалення метаболічних відходів з мозку.

Профілактика шляхом кращого розуміння сну

На думку дослідників, вимірювання ВСР під час сну може допомогти виявити ризики на ранніх стадіях у майбутньому, зокрема такі захворювання, як хвороба Альцгеймера чи інсульт. Це підтверджує, що проблеми зі здоров'ям часто починаються задовго до встановлення діагнозу.

У майбутньому, так звані носимі пристрої (наприклад, розумні годинники) зможуть записувати та аналізувати показники ВСР протягом ночі, що дозволить виявляти зміни в організмі достатньо рано, щоб вживати цілеспрямованих профілактичних заходів ще до розвитку хвороб.

