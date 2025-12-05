Від гільзи до дзвону: у Києві відкрили мистецьку інсталяцію, присвячену артилеристам

У Києві відбулося відкриття нової символічної локації, яка поєднує в собі пам’ятний знак та мистецьку інсталяцію, приурочену до Дня ракетних військ і артилерії. Цей культурний простір, окрім вшанування військових, пропонує глибоке осмислення сили, захисту та відплати через художні образи.

Центральним елементом став пам’ятний знак, виконаний у формі блискавки. Цей потужний і динамічний образ обрано не випадково: він символізує силу та швидкість, з якою українська артилерія здатна пробивати ворожу оборону. Блискавка слугує постійним нагадуванням про щоденну, високоточну та вирішальну роботу ракетних військ і артилеристів, які тримають ворога на відстані.

Поруч із пам’ятним знаком публіці представили мистецьку інсталяцію під назвою «Кара з небес». Головною фігурою інсталяції є свята Варвара — традиційна покровителька артилеристів. Вона уособлює не лише захист тих, хто стоїть на обороні країни, але й символізує відплату кривдникам. Цей мотив безпосередньо відсилає до легенди, згідно з якою блискавка покарала мучителів святої. Таке поєднання військового символізму та релігійно-культурного міфу додає інсталяції глибокого емоційного та історичного контексту.

Особливого звучання цій локації надають дзвони, виготовлені з артилерійських гільз. Вони є не лише незвичайним елементом артінсталяції, але й інтерактивним символом підтримки. Кожен відвідувач має змогу ударити в ці дзвони. Це дія символізує солідарність і вдячність тим, хто щодня захищає країну і забезпечує її мирне життя.

Нова локація є важливим доповненням до культурного ландшафту Києва, пропонуючи містянам та гостям столиці місце для вшанування, роздумів та висловлення підтримки українським військовим через мистецтво та потужну символіку.