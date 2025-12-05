МВФ назвав Україні ключові умови для отримання 8 мільярдів

26 листопада МВФ та українська влада досягли угоди щодо нової чотирирічної угоди Extended Fund Facility з потенційним доступом до 8,1 мільярда доларів США.

Програму буде реалізовано за умови завершення попередніх дій, отримання належних гарантій фінансування від донорів та схвалення Виконавчою радою МВФ.



"Влада дала зрозуміти, що вона залишається відданою порядку денному реформ, і це включає мобілізацію внутрішніх доходів, боротьбу з неформальною економікою, захист незалежних антикорупційних інституцій та реструктуризацію боргу для відновлення стійкості", - сказала директор Департаменту комунікацій МВФ Джулі Козак.



"Програма очікується, що каталізуватиме масштабну зовнішню підтримку, щоб допомогти закрити або повністю закрити дефіцит фінансування України. Розмір дефіциту фінансування протягом терміну дії програми ми оцінюємо в 136,5 мільярда доларів США. На 2026-2027 роки залишковий дефіцит фінансування становить 63 мільярди доларів", - повідомила вона.



Козак наголосила на важливості боротьби з корупцією.



"Ми бачимо, що останні події в Україні ще раз підкреслюють важливість рішучої боротьби з корупцією, покращення управління та продовження реформування державних підприємств. Україні потрібна надійна антикорупційна архітектура, яка допоможе зрівняти умови, захистити державні ресурси та покращити бізнес-клімат", - наголосила вона.



За словами Козак, уряд України погодився продовжити реформи податкової та митної служб, зокрема шляхом призначення нового керівника митниці та вдосконалення ІТ-систем для підвищення ефективності та відновлення довіри громадськості.



Щодо бюджету на 2026 рік, представниця МВФ зазначила: "Прийняття бюджету на 2026 рік було одним із попередніх заходів, узгоджених з владою. Наразі команда оцінює повний текст бюджету, але попередня оцінка полягає в тому, що він загалом відповідає програмним зобов'язанням".



Козак підкреслила, що будь-яка угода про реструктуризацію боргу (яка включає обмін варантів на облігації) оцінюватиметься з погляду забезпечення стійкості боргу та, безумовно, наявності необхідних фінансових гарантій, які Україні потрібні як частина програми.