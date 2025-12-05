Є шанс підписати мирну угоду найближчими тижнями, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав найбільшим розчаруванням за час перебування на посаді невдачу в укладенні угоди про припинення війни Росії проти України.

"Послухайте, ситуація між Росією та Україною є джерелом постійного розчарування, я думаю, для всього Білого дому. Ми дійсно вважали - і ви мільйон разів чули, як президент це повторював - що це буде найлегша війна для врегулювання. І якби ви сказали, що миру на Близькому Сході легше досягти, ніж миру у Східній Європі, я б сказав, що ви божевільні", - сказав Венс в інтерв'ю NBS News.



Венс додав, що залишається оптимістом.



"Я дійсно вважаю, що ми досягли значного прогресу, але ще не досягли фінішу. Я думаю, що є надія - сподіваємося, що найближчими тижнями в цьому напрямку з'являться хороші новини", - сказав він.

Фото: скріншот.