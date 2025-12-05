﻿
Трамп заявив, що війна в Україні "врешті-решт" буде закінчена

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що війна в Україні врешті-решт завершиться.

Під час своєї промови на святковій церемонії з нагоди вмикання вогнів на різдвяній ялинці біля Білого дому, він згадав про російсько-українську війну, наголосивши на необхідності її припинення.

"Ми шукаємо ще один варіант для врегулювання між Росією та Україною, якщо це можливо, і я думаю, що ми врешті-решт цього досягнемо... Це потрібно зупинити. Ми дуже наполегливо працюємо над цим", – зазначив він.

В свою чергу Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Білий дім очікує нових зрушень у процесі мирних переговорів між Україною та Росією. За його словами, хоча досягти угоди поки не вдалося, у Вашингтоні сподіваються на «гарні новини» вже найближчим часом

 Автор: Галина Роюк

