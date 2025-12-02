У Придністров’ї поглиблюється розрив із Москвою, – СЗР

Надзвичайно низька явка на так званих "виборах" депутатів Верховної Ради у невизнаному Придністров’ї свідчить про поглиблення розриву між окупаційною адміністрацією та місцевим населенням, а також про зростання невдоволення курсом Москви. Явка стала найнижчою за весь період існування виборчого процесу на окупованій території. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки (СЗР) України.

У Придністровському регіоні Молдови 30 листопада відбулися чергові так звані "вибори" депутатів Верховної Ради, а також голів місцевих і районних адміністрацій. За даними так званої ЦВК, явка становила лише 26,01%, що відповідає 102,6 тисячі виборців із 394 тисяч внесених до списку.

Кампанія 2025 року фактично відбулася без конкуренції. На 33 депутатські мандати балотувалося лише 45 осіб, причому у 21 окрузі виборці мали вибір лише між одним кандидатом та опцією "проти всіх". Для порівняння, на попередніх виборах 2020 року проросійська партія "Оновлення" отримала 29 із 33 місць.

Станом на 2 грудня оприлюднений лише попередній перелік із 33 обраних депутатів. За даними СЗР, усі вони пов’язані з партією "Оновлення", яка перебуває під повним контролем холдингу "Шериф" олігарха Віктора Гушана. При цьому детальні результати голосування — статистики по округах, кількості дійсних бюлетенів або даних щодо голосування "проти кандидата" — відсутні.

СЗР зазначає, що надзвичайно низька явка, відсутність конкуренції та повний контроль "Оновлення" над так званою Верховною Радою свідчать про зростання розриву між окупаційною адміністрацією та населенням.

Служба зовнішньої розвідки прогнозує, що на тлі економічного спаду, тарифного тиску та скорочення фінансової підтримки з боку РФ приховане соціальне невдоволення в регіоні посилюватиметься.

Бюро політики з реінтеграції Молдови підкреслило, що ці "вибори" суперечать Конституції та законодавству країни і не мають жодних юридичних наслідків для статусу регіону.