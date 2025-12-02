Вбивство українця у Відні: у справі затримали двох підозрюваних

У справі про вбивство 21-річного громадянина України у Відні, яке сталося минулого тижня, були затримані двоє підозрюваних віком 19 та 45 років, які також є громадянами України. Австрійська прокуратура вважає, що злочин був скоєний з метою особистої наживи. Про це повідомляє австрійське видання APA.

Представник управління кримінальної поліції Відня Герхард Вінклер на пресконференції у вівторок повідомив, що затримання двох підозрюваних відбулося в Україні за сприяння українських правоохоронних органів.

Під час затримання була також вилучена "значна сума грошей у доларах". Вінклер додав, що, "за поточним станом розслідування, ми можемо виключити політичний мотив".

Україна вже звернулась до Австрії з проханням про передачу кримінальної справи для подальшого ведення розслідування.

Розслідування розпочалося 26 листопада, коли рятувальників викликали через горіння автомобіля у Відні. Усередині палаючої машини на задньому сидінні виявили тіло людини.

Аналіз відеозаписів показав, що жертва востаннє була разом із 19-річним українцем, якого швидко ідентифікували. Він навчається в тому ж університеті в Австрії, що й загиблий. Після цього підозрюваний у супроводі 45-річного чоловіка в’їхали на територію України.

Також ЗМІ повідомляли, тіло 21-річного юнака, виявлене у згорілому автомобілі в столиці Австрії — Відні, ймовірно, належить сину заступника Харківського міського голови Сергія Кузьміна.