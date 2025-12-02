﻿
Полiтика

У Кремлі натякнули на продовження війни проти України

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія відкрита до мирних переговорів з Україною, але всі цілі "СВО" мають бути досягнуті.

Москва високо цінує мирні ініціативи адміністрації США, спрямовані на пошук політичного та дипломатичного вирішення української кризи, повідомляє "РБК-Україна".

Будь-які переговори щодо України мають проводитися тільки за умов досягнення всіх стратегічних цілей Росії та усунення причин конфлікту, що стали приводом для початку СВО.

"Для нас це має велике значення, оскільки Росія залишається відкритою для мирних переговорів. Але шляхом мирних переговорів ми повинні досягти наших цілей і усунути первинні причини військової операції", - заявив Пєсков.

У Кремлі наголошують, що будь-які домовленості щодо України мають враховувати позицію Росії та її ключові вимоги.

Фото: Дзеркало тижня.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяпереговориУкраїнавійна
