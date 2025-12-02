"Зона безпеки" біля кордону: Путін хоче захопити частини трьох українських областей

Росія прагне створити так звану "зону безпеки" вздовж кордону з Україною в районі відповідальності угруповання "Північ". Про це заявив Путін під час наради.

Путін уточнив, що йдеться про створення цієї зони в межах зони відповідальності угруповання Північ. Російські ЗМІ розглядають такі заяви як сигнал про бажання Кремля встановити контроль над прикордонними територіями Харківської, Сумської та Чернігівської областей, які межують із Росією.

Російський диктатор також висловився, що ситуація на полі бою є трагедією для українського народу.