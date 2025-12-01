Умєров і Віткофф знову провели переговори у Флориді щодо американського мирного плану

Спецпосланець США Стів Віткофф у понеділок провів у Флориді чергову зустріч із секретарем Ради національної безпеки та оборони України Рустемом Умєровим. Про це AFP повідомили високопоставлені джерела, зазначивши, що попри прогрес, у запропонованому Вашингтоном плані припинення війни залишаються невирішені питання.

За даними джерел, президент Володимир Зеленський очікує зустрічі з Умєровим під час візиту до Ірландії, аби отримати повний звіт щодо перемовин з представником адміністрації Дональда Трампа. Умєров очолює українську делегацію на переговорах, які тривають від кінця листопада та зосереджені на деталях американського мирного плану.

30 листопада українська та американська делегації провели зустріч у США, яку сторони назвали продуктивною, не розкриваючи деталей. Зеленський повідомив, що питання переговорів у Флориді обговорювали також на зустрічі з французьким президентом Емманюелем Макроном, британським прем’єром Кіром Стармером та самим Віткоффом.

Тим часом Кремль заявив, що 2 грудня Віткофф знову зустрінеться з Владіміром Путіним — це буде вже шоста їхня зустріч із початку року. На тлі цих подій тривають дискусії щодо змісту американської пропозиції: первинний 28-пунктний план, який викликав стривогу в Києві, був скорочений до 19 пунктів. У документі досі залишаються питання статусу частини Донбасу, вступу України до НАТО та ймовірних обмежень чисельності українських Збройних сил.