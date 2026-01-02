Статистика окупації: скільки території втратила Україна у 2025

Упродовж 2025 року російські війська окупували ще 4 336 квадратних кілометрів території України. Це становить близько 0,72% від загальної площі держави.
Загалом за період з 1 січня 2023 року по 1 січня 2026 року площа тимчасово окупованих територій збільшилася на 7 463 кв. км, або 1,23% території України, повідомляє DeepState. Експерти зазначають, що 2025 рік став одним із найскладніших для Сил оборони України за динамікою втрат територій.
Ситуація з окупацією в розрізі областей:
Дніпропетровська область — 0,6% території (+0,6% за рік)
Сумська область — 1,0% (+1,0%)
Харківська область — 4,7% (+1,3%)
Херсонська область — 72% (без змін)
Запорізька область — 74,8% (+2,1%)
Донецька область — 78,1% (+10,6%)
Луганська область — 99,6% (+0,6%)
Порівняно з 2022 роком, за три роки рівень окупації зріс:
Дніпропетровська — з 0% до 0,6%
Сумська — з 0% до 1,0%
Харківська — з 1,9% до 4,7%
Херсонська — без змін (72%)
Запорізька — з 72,8% до 74,8%
Донецька — з 56,7% до 78,1%
Луганська — з 97,9% до 99,6%
Загалом на початок 2026 року тимчасово окуповано 116 165 кв. км території України, що становить 19,25% від загальної площі держави — майже кожен п’ятий квадратний кілометр.
Автономна Республіка Крим залишається повністю окупованою. Часткова окупація Кінбурнської коси в Миколаївській області істотно не впливає на загальні статистичні показники.
Автор: Тетяна Андрійко