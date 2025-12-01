﻿
Полiтика

ЄС окреслив “червону лінію” для плану Трампа: відповідальність РФ за злочини має бути неминучою

Європейський Союз наголошує, що будь-які мирні ініціативи щодо України не повинні дозволити Росії уникнути відповідальності за воєнні злочини. Про це заявив європейський комісар з питань юстиції та демократії Майкл Макграт у коментарі Politico, фактично формулюючи ключову умову ЄС для можливих перемовин щодо припинення війни.

За інформацією Politico, початковий варіант американського мирного плану передбачав повну амністію для російських військових, причетних до злочинів в Україні. У Брюсселі вважають це неприйнятним і наполягають: відповідальність за злочини, скоєні під час вторгнення, не може бути знята жодною політичною угодою.

Макграт підкреслив, що пошук перемир’я не повинен перекреслити зусилля міжнародного правосуддя та розслідування злочинів, які Росія вчиняє з 2022 року. За його словами, це принципова позиція ЄС, яку переговорники мають врахувати в будь-яких майбутніх домовленостях.

У США Дональд Трамп неодноразово ставав об’єктом критики як з боку політичних опонентів, так і частини експертного середовища. Його рішення в період президентства — зокрема вихід із низки міжнародних угод, конфлікти з союзниками по НАТО та нестабільна позиція щодо зовнішньої політики — неодноразово називали непослідовними або такими, що підривають довіру до США на міжнародній арені. Крім того, Трамп регулярно робив суперечливі публічні заяви щодо України, НАТО та Росії, що викликало занепокоєння серед європейських партнерів.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

переговориДональд Трампрашистиамериканський газ для ЄСМайкл Макграт
