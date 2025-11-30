Франція попереджає РФ про нові санкції, якщо Путін не погодиться на перемир’я

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав кремлівського лідера Владіміра Путіна відмовитися від спроб відродити радянську імперію та серйозно поставитися до американського мирного плану, який був доопрацьований спільно зі європейськими партнерами. Про це він заявив в інтерв’ю La Tribune Dimanche, повідомляє Укрінформ.

«Мир можливий, якщо Путін відмовиться від своєї божевільної ідеї відтворити радянську імперію, почавши з підкорення України. Україна належить українцям — і тільки їм», — наголосив Барро.

На його переконання, Кремль має погодитися на перемир’я або готуватися до ще суворіших санкцій, які й надалі виснажуватимуть російську економіку.

Французький міністр підкреслив, що європейські держави активно брали участь у формуванні переговорної позиції, маючи спільну мету — встановлення миру для України та гарантування безпеки Європейському Союзу.

За словами Барро, саме завдяки європейській ініціативі Вашингтон уточнив свою готовність брати участь у формуванні гарантій безпеки для України. Він також наголосив, що рішення, які належать до компетенції Європи, не можуть ухвалюватися без її участи — це стосується і процесу вступу України до ЄС, і управління замороженими російськими активами, і питання повернення РФ до G7, а також загальної архітектури європейської безпеки.

Очільник французької дипломатії висловив сподівання, що під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Парижа в понеділок переговори щодо мирного врегулювання зможуть просунутися ще далі.

Раніше в Єлисейському палаці повідомили, що 1 грудня президент Франції Еммануель Макрон прийме Зеленського для обговорення гарантій безпеки та продовження консультацій щодо американського мирного плану, започаткованих у Женеві.