У Франції вивчають можливість проведення дострокових парламентських виборів

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню попросив міністра внутрішніх справ вивчити можливість проведення дострокових парламентських виборів у березні. Про це виданню Le Monde стало відомо від джерел.

За даними видання, Лекорню доручив міністру внутрішніх справ Лорану Нуньєсу підготувати організацію можливих парламентських виборів у дні муніципальних виборів, 15 і 22 березня.

Це крок прем’єра послідував після того, як опозиційні партії “Нескорена Франція” і “Національне об’єднання” заявили про намір подати пропозицію про вотум недовіри уряду, зокрема у відповідь на ухвалення в ЄС торговельної угоди МЕРКОСУР.

У разі успіху цих пропозицій, як розповідає джерело видання, за падінням уряду послідує розпуск Національних зборів, причому президент Емманюель Макрон і прем’єр-міністр згодні з цим.

Рішення про це має прийняти глава держави, як передбачено Конституцією.

Уряд меншості Лекорню має мало простору для маневру в роздробленому парламенті Франції, де бюджетні баталії вже призвели до падіння трьох урядів з часу дострокових виборів 2024 року.