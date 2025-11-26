Українці по-новому проходитимуть кордон

Уряд ухвалив рішення, яке дозволить проводити прикордонний і митний контроль безпосередньо у вагонах потяга — без тривалих зупинок на кордоні.

"Такий формат уже працює в окремих поїздах Інтерсіті+ на польському напрямку. Митники і прикордонники починають проводити контроль пасажирів під час руху на підʼїзді до кордону", – повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.



Планується поширити цю практику поступово та на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів.



Цей режим запрацює у поїздах Київ-Перемишль та Київ-Хелм.



"Очікуємо на запуск прискореного контролю в русі в окремих поїздах вже із січня, а далі - масштабуємо і на інші поїзди цих напрямків", - сказала вона.

Фото: Telegram.