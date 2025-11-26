Розмова з Путіним у жовтні переконала Трампа не постачати Україні ракети Tomahawk - Wall Street Journal

Wall Street Journal повідомляє, що розмова з президентом Росії Володимиром Путіним у жовтні переконала Дональда Трампа відмовитися від ідеї постачання Україні крилатих ракет Tomahawk.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков 16 жовтня заявив, що під час розмови з Трампом Путін повторив тезу про те, що можливе постачання Tomahawk Україні не змінить ситуацію на фронті, але завдасть шкоди відносинам між РФ та США.

Білий дім зараз захищає спеціального посланника США Стіва Віткоффа через, як повідомляється, витік інформації з розмови. У цій розмові Віткофф сказав російському чиновнику, що похвала президенту Трампу допоможе згладити розмову з президентом Росії щодо війни в Україні.

Віткофф також запропонував Путіну зателефонувати Трампу перед візитом президента України Володимира Зеленського до Білого дому. Ця розмова дала Кремлю можливість наполягти на аргументах проти надання Києву крилатих ракет «Томагавк».