Бацман Олеся

Бацман Олеся

українська журналістка

Точка зору

Тепер ясно, хто реально зірвав нам передачу «Томагавків» Трампом

Тепер ясно, хто реально зірвав нам передачу «Томагавків» Трампом. Памʼятаєте, у жовтні було декілька телефонних розмов Трампа і Зеленського поспіль, і у пʼятницю президент України мав бути у Вашингтоні, де Трамп планував оголосити про передачу Україні перших «Томагавків». (Планували почати з 10 штук). Але раптом у четвер ввечері Трампу телефонує путін, хвалить його і вмовляє на зустріч у Будапешті. Передача «Томагавків» Україні зривається.
 
Тепер завдяки прослушкам, опублікованим «Bloomberg», ми знаємо, через кого! Саме Віткофф напередодні в телефонній розмові з ушаковим наполегливо радить путіну похвалити Трампа і зателефонувати йому перед візитом Зеленського!
 
В одному з ефірів я іронічно питала, так чий же спецпосланець Віткофф - Трампа чи путіна? Тепер це вже не іронія і не питання. Христо Грозєв, наприклад, написав зараз про те, чи буде Трамп оголошувати після цього підозру Віткоффу у держзраді…
 
Не знаю, хто ці милі люди, які злили журналістам такі записи, але Україна має бути їм вдячною. Я думаю, що ні про який новий візит Віткоффа до путіна вже більше не йдеться. Більш того, Віткоффа і його проросійську групу лобістів коло Трампа таким чином виводять з гри. Мʼяч на боці команди Рубіо! Сподіваюсь, тепер будемо чекати на гарні новини

