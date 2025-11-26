﻿
Економіка

Рішення щодо заморожених активів рф приймуть "найближчими днями"

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що рішення щодо заморожених російських активів, які є засобом тиску на росію та джерелом фінансування України, буде прийнято найближчими днями. Це відбудеться у координації з європейськими країнами та Єврокомісією.

Президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що рішення щодо заморожених російських активів буде "прийнято найближчими днями", передає Le Monde.

Видання зауважує, що у своїй заяві після засідання коаліції охочих Макрон запевнив, що рішення щодо заморожених російських активів, що перебувають у центрі політичної та правової інтриги в Європі, необхідних для фінансування України, буде "прийнято найближчими днями".

Ці заморожені активи "надзвичайно важливі" і "також є засобом тиску" на росію, заявив він. "Найближчими днями ми, у координації з усіма найбільш зацікавленими європейськими країнами і, звичайно ж, з Європейським союзом і Європейською комісією, завершимо роботу над рішенням, яке забезпечить фінансування, забезпечить прозорість для України, але збереже цей тиск", - пояснив Макрон.

 Автор: Галина Роюк

ЄврокомісіяМакронзаморожені активи рфактиви рф
Популярнi статтi