Зрадник вчиняв диверсії у Кіровоградській області

СБУ затримала російського агента, який вчиняв диверсії на об’єктах критичної інфраструктури центральної України.

Зловмисником виявився завербований ворогом 17-річний мешканець Кіровоградщини, повідомляє СБУ.



Юнак потрапив у поле зору рашистів, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах. Там на нього вийшов російський спецслужбіст і запропонував співпрацю в обмін на «швидку винагороду».



На замовлення окупантів неповнолітній спочатку спалив релейну шафу світлофора на місцевій станції Укрзалізниці.



Для вчинення злочину фігурант використав легкозаймисту суміш, яку виготовив за інструкцією рашистів, а спричинене загоряння зняв на телефонну камеру для агентурного «звіту».



Згодом зловмисник отримав завдання на знищення базової станції одного із мобільних операторів у регіоні.



Співробітники СБУ затримали фігуранта «по гарячих слідах» після невдалої спроби чергового підпалу.



Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон із агентурними «відеозвітами» та контактами з куратором.



Слідчі СБУ повідомили неповнолітньому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану).



Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.