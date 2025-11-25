﻿
Війна

Зрадник вчиняв диверсії у Кіровоградській області

СБУ затримала російського агента, який вчиняв диверсії на об’єктах критичної інфраструктури центральної України.

Зловмисником виявився завербований ворогом 17-річний мешканець Кіровоградщини, повідомляє СБУ.

Юнак потрапив у поле зору рашистів, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах. Там на нього вийшов російський спецслужбіст і запропонував співпрацю в обмін на «швидку винагороду». 

На замовлення окупантів неповнолітній спочатку спалив релейну шафу світлофора на місцевій станції Укрзалізниці. 

Для вчинення злочину фігурант використав легкозаймисту суміш, яку виготовив за інструкцією рашистів, а спричинене загоряння зняв на телефонну камеру для агентурного «звіту». 

Згодом зловмисник отримав завдання на знищення базової станції одного із мобільних операторів у регіоні. 

Співробітники СБУ затримали фігуранта «по гарячих слідах» після невдалої спроби чергового підпалу. 

Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон із агентурними «відеозвітами» та контактами з куратором. 

Слідчі СБУ повідомили неповнолітньому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану). 

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУвійнаКіровоградська областьагентокупанти
